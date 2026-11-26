У Китаї в реєстраційних документах Міністерства промисловості та інформаційних технологій з’явилися фотографії оновленого седана Honda Accord, який випускатиме спільне підприємство GAC Honda. Автомобіль отримав змінену передню частину з розділеними фарами: вузькі нижні світлові елементи формують новий вигляд. На капоті також встановили нову емблему Honda. Про це повідомляє Motor1.

Оновлення нинішнього покоління

Попри суттєво перероблену передню частину, йдеться не про нове покоління моделі. Опубліковані технічні характеристики вказують на ту саму колісну базу, що й у нинішнього Accord. На те, що це автомобіль поточного покоління, також вказують форма віконної лінії, лінія кузова та дверні ручки.

Зміни торкнулися і задньої частини седана. Ліхтарі тепер розташовані по обидва боки від напису з назвою моделі. Емблему Honda перенесли вище на кришку багажника та замінили на новий варіант логотипа.

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Гібридна установка

Згідно з даними китайського відомства, для Accord заявлена гібридна силова установка з 2,0-літровим бензиновим двигуном, двома електромоторами та літій-іонною батареєю. Бензиновий чотирициліндровий мотор розвиває 146 к.с., тоді як сукупну потужність системи в документах не вказано. Для порівняння, глобальна версія моделі має 204 к.с.

У цій конфігурації автомобіль оснащений шинами розмірності 235/40 R19. Залежно від версії його маса становить від 1585 до 1633 кг. Документи стосуються автомобіля для китайського ринку, а інформації про появу такого оновлення в інших країнах немає.

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