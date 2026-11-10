Дослідники в Китаї виявили, що пантетин — похідна вітаміну B5, доступна як харчова добавка, — може поліпшувати результати лікування псоріазу. У клінічному дослідженні за участю 24 пацієнтів через 12 тижнів кращі результати спостерігали у групі, яка приймала пантетин разом із місцевою маззю кальципотрієн/бетаметазон, повідомляє ScienceDaily.

Усі учасники застосовували мазь із кальципотрієном і бетаметазоном, а половина також отримувала таблетки пантетину. Покращення було особливо помітним у пацієнтів, які до початку лікування мали підвищений рівень холестерину в крові.

Роль дендритних клітин

Науковці досліджували дендритні клітини, які захоплюють антигени, представляють їх T-клітинам і виділяють сигнали, що запускають запалення. За надмірної активності ці клітини можуть підтримувати хронічне запалення, зокрема при псоріазі.

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У дендритних клітинах людей із псоріазом та деякими іншими автоімунними захворюваннями команда виявила підвищений рівень ферментів Vanin. Зниження рівня цих ферментів робило дендритні клітини менш активними та послаблювало їхню здатність стимулювати T-клітини. Препарат, призначений для пригнічення Vanin, також запобігав розвитку псоріазу в мишей.

Зв'язок із холестерином

За даними авторів, надмірна активність Vanin зменшує кількість пантетину всередині дендритних клітин. Це пов'язали зі зростанням вироблення холестерину та надмірною активацією імунних клітин. Введення пантетину зменшувало накопичення холестерину в дендритних клітинах і пригнічувало надмірну імунну активацію в лабораторних дослідах.

Результати опублікували 27 жовтня в Journal of Experimental Medicine. Дослідники наголосили, що випробування за участю 24 людей є лише підтвердженням клінічної здійсненності підходу. Для підтвердження ефективності пантетину потрібні більші дослідження, а результати в людей не доводять, що поліпшення відбулося через механізм, встановлений у лабораторних експериментах.

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