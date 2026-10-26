У Китаї перевірили 157 потенційно небезпечних ділянок після землетрусу — ECNS

У Китаї завершили перевірки потенційно небезпечних геологічних об’єктів у радіусі 50 кілометрів від епіцентру землетрусу магнітудою 7, що стався у повіті Бацюнь у Нагчу, Сіцзанський автономний район. Про це повідомляє ECNS з посиланням на Міністерство природних ресурсів Китаю.

Перевірки після землетрусу

Міністерство активувало третій рівень екстреного реагування для запобігання геологічним катастрофам і направило до постраждалого району додаткову групу із семи експертів. Разом із місцевими фахівцями вони перевіряють територію на предмет вторинних геологічних небезпек, які могли бути спричинені землетрусом.

Експерти також проаналізували супутникові знімки, зроблені до та після землетрусу. Вони оцінили стан 80 льодовикових озер і 145 льодовиків у межах 50 кілометрів від епіцентру. За даними міністерства, землетрус загалом обмежено вплинув на льодовики й озера, а ознак проривів льодовикових озер, спричинених підземними поштовхами, наразі не виявили.

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157 перевірених об’єктів

Департамент природних ресурсів Сіцзанського автономного району запустив другий рівень екстреного реагування та склав карту потенційно небезпечних геологічних ділянок у межах 100 кілометрів від епіцентру. Для термінових обстежень залучили експертів і технічний персонал, а також безпілотники та супутникове навігаційне обладнання.

До робіт залучили 78 людей, 21 транспортний засіб і 13 дронів; інспекторів розподілили на 18 груп. Вони перевіряли геологічну безпеку тимчасових притулків, стійкість схилів поблизу будинків і житлових районів, а також ознаки руху на раніше визначених небезпечних ділянках. Загалом інспектори оглянули 157 об’єктів, із яких 122 були відомі раніше, а 35 виявили під час перевірок. На всіх ділянках із високим ризиком запровадили запобіжні заходи. Влада заявила, що повідомлень про жертв унаслідок вторинних геологічних катастроф не надходило.

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