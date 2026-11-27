Міністерство природних ресурсів Китаю у листопаді 2025 року оголосило про підтверджений ресурс у 1444 тонни золота на родовищі Дадунгоу в провінції Ляонін. Це найбільше окреме золоторудне родовище, виявлене в країні з 1949 року, повідомляє ScienceAlert.

За розрахунком видання, за спотової ціни золота близько 3550 доларів за тройську унцію наприкінці листопада 2026 року теоретична валова вартість золота в Дадунгоу могла б становити приблизно 165 млрд доларів. Ця сума відображає орієнтовну ринкову вартість усього металу в надрах, а не обсяг коштів, який можна реально отримати від видобутку. Остаточна економічна цінність залежатиме від витрат на розробку та частки золота, яку вдасться видобути.

Низький вміст золота і можливість відкритого видобутку

У 1980-х роках окремі сліди золота на цій території вважали нерентабельними. Нові дослідження показали, що вони є частиною єдиного безперервного мінералізованого поясу завдовжки близько 3 км і завширшки 1,5 км. За даними дослідження в China Mining Magazine, золото виявили в кожній свердловині останнього етапу розвідки.

Середній вміст золота в руді становить 0,56 грама на тонну, а типовий діапазон — від 0,3 до 1 грама на тонну. Родовище вважають придатним для відкритого способу видобутку та таким, що пройшло оцінку економічної доцільності освоєння. Під час попередніх тестів переробки рівень вилучення золота становив від 65% до 91%.

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Нетипова геологічна будова

Дослідження, опубліковане у 2026 році в журналі Ore Geology Reviews, базувалося на матеріалах понад 200 свердловин, польових спостереженнях і мікроскопічному аналізі кварцу. На відміну від більшості золоторудних об'єктів цього регіону, де золото пов'язане з крутими кварцовими жилами, у Дадунгоу руда розміщена в пологих або майже горизонтальних зонах усередині дрібнозернистої метаморфічної породи — філіту.

Дослідники вважають, що золотоносні флюїди рухалися вздовж пологих розломів і осідали вздовж слабких площин у породі. Науковці припускають, що схожі геологічні поєднання розломів, тріщинуватих зон і філіту біля Ляонінського метаморфічного комплексу можуть бути пріоритетними для подальшої розвідки.

Ще одне велике родовище Вангу в провінції Хунань, за попередньою оцінкою, може містити понад 1000 тонн золота. Водночас ця цифра залишається прогнозом, який потребує підтвердження подальшим бурінням. Разом два об'єкти можуть містити понад 2000 тонн золота.

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