У Китаї після 26 днів лікування померло дитинча снігового барса — ECNS

У китайській провінції Цінхай померло дитинча снігового барса, яке протягом 26 днів проходило інтенсивне лікування після порятунку. Про це повідомив Сінінський парк дикої природи у заяві, оприлюдненій у WeChat, пише ECNS.

Тяжкі травми після порятунку

Дитинча на ім'я Лін Сяохань 7 жовтня передали до Центру порятунку та розведення диких тварин провінції Цінхай із підрозділу адміністрації мальовничої зони озера Цінхай у повіті Тяньцзюнь. Під час первинного огляду ветеринари виявили множинні переломи черепа, множинні крововиливи в мозок, набряк мозку та внутрішньочерепну інфекцію.

Фахівці розпочали лікування, яке передбачало підтримувальне харчування, стабілізацію стану та протиінфекційну терапію. Під час лікування у тварини часто виникали тривалі й тяжкі судоми, тому ветеринари коригували план допомоги та забезпечували постійний інтенсивний догляд.

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Стан залишався критичним

Попри незначне поліпшення, дитинча залишалося вкрай ослабленим і перебувало у критичному стані. Близько другої години ночі в неділю воно впало в кому, після чого розвинулися серцева та дихальна недостатність. Тварина померла о 02:28, незважаючи на реанімаційні заходи.

У центрі висловили жаль, що не змогли врятувати барса, та заявили про намір проаналізувати перебіг лікування і вдосконалити можливості порятунку диких тварин. Сніговий барс у Китаї має найвищий рівень державної охорони.

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