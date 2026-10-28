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У Китаї померла колишня віцепрем’єрка Лю Яньдун — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 28 Жовтня 2026 13:22
У Китаї померла колишня віцепрем’єрка Лю Яньдун — Channel NewsAsia

У Пекіні, Китай, у середу померла колишня віцепрем’єрка Китаю Лю Яньдун. На момент смерті їй було 80 років. Про її смерть повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на державне агентство Сіньхуа.

Кар’єра в китайській владі

Лю Яньдун була колишньою членкинею елітного Політбюро Китаю. Упродовж значної частини політичної кар’єри її широко вважали найпомітнішою та найвищою за рангом жінкою-посадовицею в політичному керівництві країни. У матеріалі зазначається, що в китайському політичному керівництві переважають чоловіки.

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Жінки в Політбюро

Лю Яньдун була однією з небагатьох жінок, які ставали повноправними членкинями Політбюро після заснування Китайської Народної Республіки у 1949 році. Нині до складу Політбюро Китаю входить 21 член, і всі вони є чоловіками.

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