У Китаї помітили оновлений експортний танк VT-4B — South China Morning Post

У Китаї перед міжнародним авіасалоном у Чжухаї помітили нову версію основного бойового танка VT-4, яку вважають модифікацією VT-4B. Машину зафіксували після прибуття до аеропорту Чжухая в провінції Гуандун разом з іншою військовою технікою, підготовленою до показу на Airshow China.

Як повідомляє South China Morning Post, танк має помітні відмінності від попередньої версії VT-4A, зокрема в бронезахисті, активному захисті, озброєнні та електронному обладнанні. Водночас він зберігає загальні конструктивні риси основного бойового танка третього покоління.

Деякі елементи модернізації мають ознаки технологій, розроблених для китайських бронемашин нового покоління, зокрема сімейства танків Type 100 четвертого покоління та модернізованого Type 99B. 16-та Китайська міжнародна авіаційно-космічна виставка триватиме в Чжухаї з 7 до 13 грудня.

Броня та дистанційний модуль

На фотографіях, поширених у соцмережах, видно товстішу динамічну броню на лобовій частині корпусу та бортах. Вона простягається нижче, прикриваючи нижню передню частину машини та частину ходової частини.

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Однією з найпомітніших змін є дистанційно керований бойовий модуль із 30-мм гарматою, що замінює стандартний 12,7-мм кулемет, встановлений на даху більшості танків. За оцінкою видання, таке озброєння може посилити можливості машини проти баражувальних боєприпасів, FPV-дронів, піхоти та протитанкових груп.

Захист і системи спостереження

VT-4B, імовірно, оснащений комплексом активного захисту, який схожий на GL-6. Подібна система застосовувалася на нещодавніх основних бойових танках Народно-визвольної армії Китаю. Вона передбачає чотири панелі радарів із фазованою антенною решіткою на башті для кругового виявлення загроз та дві пускові установки перехоплювачів поблизу її задньої частини.

Також, за даними джерела, модернізували систему ситуаційної обізнаності: командирський приціл замінили великим окремо встановленим електрооптичним та інфрачервоним сенсорним модулем. Товстіші антени можуть свідчити про підтримку високошвидкісного обміну даними між машинами та тактичних мереж. На одному боці бойового модуля також помітна невелика радіочастотна решітка, призначення якої залишається незрозумілим.

Серія VT-4 є найуспішнішою китайською експортною лінійкою основних бойових танків. Вона вже надійшла на озброєння армій Пакистану, Таїланду та Нігерії.

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