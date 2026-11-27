Спільне підприємство Dongfeng Nissan вивело на китайський ринок підзаряджуваний гібридний кросовер NX7. Модель дебютувала 27 листопада на автосалоні в Гуанчжоу та стала четвертим автомобілем лінійки N Series. Як повідомляє Motor1, NX7 пропонують у трьох комплектаціях за ціною від 129 900 до 149 900 юанів, а впродовж автосалону стартову версію можна було придбати за 119 900 юанів.

Запас ходу та силова установка

Усі версії кросовера оснащені 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 98 к. с. і тяговим електромотором на 228 к. с. Автомобіль отримав літій-залізо-фосфатну батарею CATL ємністю 40,95 кВт·год.

Dongfeng Nissan заявляє запас ходу на електротязі до 325 км за китайським циклом CLTC. Із повним баком пального та зарядженою батареєю сумарний запас ходу, за оцінкою компанії, сягає 1 666 км за тим самим циклом. Показники CLTC є лабораторними та можуть відрізнятися від результатів інших методик випробувань.

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Оснащення кросовера

NX7 має довжину 4 785 мм, ширину 1 932 мм і висоту 1 665 мм, а його колісна база становить 2 815 мм. У салоні встановлено 17,3-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 3K та 55-дюймовий проєкційний дисплей із доповненою реальністю.

Флагманська версія 320 Ultra LiDAR Edition оснащується лідаром на даху та системою допомоги водієві на базі технології Momenta R7. Вона підтримує навігаційну допомогу під час руху автомагістралями й міськими вулицями. Загалом модель має 22 функції допомоги водієві, зокрема автоматичне екстрене гальмування та допомогу з паркуванням. Голосове керування підтримує мандаринську, кантонську та сичуанський діалект китайської мови.

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