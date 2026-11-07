У Китаї представили звіт про морську співпрацю з понад 50 партнерами — ECNS

У Сямені, Китай, під час Всесвітнього тижня океану 2026 року представили звіт про внесок країни у глобальне управління океаном і збереження морського біорізноманіття. Як повідомляє ECNS, за даними документа, Китай підписав угоди про співпрацю в морській сфері з більш ніж 50 країнами та міжнародними організаціями. Також, згідно зі звітом, країна спільно створила понад 40 морських дослідницьких центрів і лабораторій.

Звіт про співпрацю

Документ підготував Китайський інститут морських справ при Міністерстві природних ресурсів КНР. У ньому описано внесок Китаю щодо Угоди в межах Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біорізноманіття в районах за межами національної юрисдикції, відомої як Угода BBNJ.

У звіті також ідеться про обмін морськими знаннями, подолання розбіжностей між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, а також розвиток міжнародної співпраці.

Обговорення в Сямені

Всесвітній тиждень океану 2026 року розпочався під гаслом «Разом захистимо глибоку синь, сприятимемо гармонії людини й океану». У заході взяли участь урядовці, експерти та представники міжнародних організацій, які обговорювали глобальне управління океаном і сталий розвиток морської сфери.

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Постійний секретар Міністерства інфраструктури Островів Кука Вайпо Матаора заявив, що малим острівним державам для розв’язання проблем в океанічному управлінні необхідні спільні наукові дослідження, дані та фахові навички. За його словами, такі держави мають великі океанські простори, але обмежене населення й технічні можливості.

Оцінки учасників

Директор напряму Ocean Agenda Центру природи й клімату Всесвітнього економічного форуму Альфредо Гірон в інтерв’ю China News Network заявив про значний вплив Китаю на світову океанічну економіку, зокрема через роль країни в офшорній вітроенергетиці та рибальстві.

Колишній президент Коста-Рики Хосе Марія Фігерес, також у коментарі China News Network, відзначив наукову інфраструктуру Сяменя — університети, дослідницькі центри та морські лабораторії. На його думку, місто має потенціал для сприяння реалізації Угоди BBNJ.

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