У Китаї пропонують обмежити нагляд у визначеному поліцією місці — South China Morning Post

Китайські законодавці запропонували звузити застосування процедури нагляду за місцем проживання у визначеному поліцією місці (RSDL). Проєкт четвертої редакції Кримінально-процесуального закону передбачає, що щодо підозрюваних та обвинувачених без постійного місця проживання поліція більше не зможе визначати місце такого нагляду, повідомляє South China Morning Post.

Зміни до процедури

Проєкт складається з 55 статей і, за даними агентства Сіньхуа, приділяє особливу увагу захисту прав учасників кримінального провадження — потерпілих, підозрюваних, обвинувачених і адвокатів. У документі уточнюється, що нагляд у визначеному місці має бути альтернативним заходом для скорочення кількості досудових утримань під вартою.

Наразі закон дозволяє застосовувати цю процедуру у двох випадках: якщо підозрюваний або обвинувачений не має постійного місця проживання, а також у справах про злочини, що загрожують державній безпеці, або тероризм, коли нагляд за місцем проживання може завадити розслідуванню.

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Критика та інші положення

Процедуру запровадили 1996 року та розширили у 2012-му. Спершу її розглядали як м’якший захід, що мав зменшити кількість затримань і арештів. Водночас згодом вона стала найсуворішою формою утримання у справах щодо державної безпеки, зокрема пов’язаних із тероризмом.

Науковець Інституту права Китайської академії суспільних наук Лю Женьвень заявив Сіньхуа, що на практиці траплялися випадки зловживання процедурою, які підривали справедливість правосуддя. Адвокати раніше закликали обмежити або скасувати цей захід, а деякі з них звинувачували владу у застосуванні тортур для отримання інформації від підозрюваних.

За даними Сіньхуа, проєкт також має запобігати утриманню під вартою понад встановлені строки, розширити можливості допомоги потерпілим, яким складно зібрати докази, та закріпити заборону презумпції вини. Пекінський адвокат у кримінальних справах Цзінь Хунвей назвав запропоноване обмеження поліпшенням, але висловив побоювання, що воно може не скоротити кількість досудових утримань під вартою, а натомість призвести до більшої кількості арештів.

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