У Китаї розслідують ексочільника Уханя Ван Чжунліна — Channel NewsAsia

Китайський антикорупційний наглядовий орган повідомив, що Ван Чжунлін, колишній очільник партійної організації Уханя та екскерівник Компартії Китаю в провінції Хубей, перебуває під розслідуванням. Його перевіряють через підозру в серйозних порушеннях дисципліни та закону, повідомляє Channel NewsAsia.

Посада під час пандемії

64-річний Ван Чжунлін очолив Ухань у лютому 2020 року, на початку пандемії COVID-19. Він змінив Ма Гоцзяна, якого усунули з посади на тлі критики початкової реакції міста на спалах захворювання.

Ван також був членом Центрального комітету Компартії Китаю. У 2021 році його призначили губернатором Хубею, а у 2024 році — секретарем партійного комітету провінції, що є найвищою посадою в регіоні.

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Інші справи в Хубеї

Раніше цього року Вана перевели з активної політичної ролі на високу посаду в парламенті Китаю. Як зазначає видання, під антикорупційні чистки також потрапили інші високопосадовці, які працювали в Хубеї під час пандемії.

Колишній секретар парткому провінції Цзян Чаолян у серпні отримав смертний вирок з відтермінуванням виконання за хабарництво. Щодо колишнього губернатора Ван Сяодуна в травні розпочали перевірку, а ексмера Уханя Чжоу Сяньвана в жовтні засудили до 14 років ув’язнення у справі про корупцію.

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