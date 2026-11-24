У Китаї щодо секретаря Компартії Шанхаю Чень Цзініня, який входить до складу Політбюро Китаю, ведуть розслідування. Про це 24 листопада повідомило китайське державне інформагентство Сіньхуа, пише Channel NewsAsia.

Підстави розслідування

Чень Цзініня розслідують за підозрою у «серйозних порушеннях дисципліни та законів». Channel NewsAsia зазначає, що в Китаї таке формулювання часто використовують як евфемізм для корупційних справ.

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У матеріалі не уточнюється, які саме можливі порушення стали підставою для розслідування.

Посада Чень Цзініня

Чень Цзінінь є секретарем Комуністичної партії Китаю в Шанхаї та членом елітного Політбюро країни. На фото Associated Press, опублікованому Channel NewsAsia, він 6 березня 2025 року брав участь в обговоренні урядового звіту на полях сесії Всекитайських зборів народних представників у Пекіні. Матеріал Channel NewsAsia посилається на Reuters.

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