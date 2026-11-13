У Китаї департамент освіти провінції Шеньсі створив спільну групу для розслідування питань, порушених у мережі щодо Яньаньського університету після смерті піаніста та доцента Бай Баогуо. Про це South China Morning Post повідомляє з посиланням на заяву відомства.

Бай Баогуо, який викладав в Академії мистецтв імені Лу Сіня при Яньаньському університеті, помер 20 жовтня у віці 54 років. 3 листопада в китайському інтернеті поширили шестисторінкову записку, яку, за даними кількох китайських медіа, опублікував один із його учнів за згодою родини викладача.

Заяви про вимоги до викладачів

У записці Бай стверджував, що працівникам університету встановлювали жорсткі показники щодо залучення корпоративного фінансування для досліджень і публікації наукових статей. За його словами, через складність виконання цих вимог викладачі нібито вкладали власні кошти, переказували їх університету через компанії-партнери, а згодом отримували гроші назад через фінансові канали закладу. Він назвав таку практику фальсифікацією виконання показників.

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Піаніст писав, що у вересні 2025 року відділ кадрів повідомив йому про можливе пониження та зміну контракту через невиконання критеріїв оцінювання. За його твердженням, від нього вимагали сплатити 150 тисяч юанів для виконання вимоги щодо фінансування проєкту та ще 50 тисяч юанів для забезпечення публікацій.

Реакція влади

Департамент освіти Шеньсі підтвердив смерть викладача та заявив, що надає великого значення питанням, порушеним у мережі. Відомство повідомило, що проведе комплексне розслідування, а справу розглядатимуть відповідно до законів і правил.

Згідно з профілем на сайті університету, Бай закінчив Уханську консерваторію музики, понад 30 років викладав фортепіано, був членом Китайської асоціації музикантів, суддею фортепіанних конкурсів і автором більш ніж десятка наукових статей.

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