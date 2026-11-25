У китайському місті Гуйян влада сформувала спеціалізований міліційний підрозділ із працівників дорожньо-мостобудівної компанії, який готують до ремонту аеродромів у воєнний час. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на газету Народно-визвольної армії Китаю PLA Daily.

До підрозділу увійшли працівники неназваної великої компанії, що брала участь у спорудженні мосту через каньйон Хуацзян у провінції Гуйчжоу. Міст завдовжки 2,9 км здіймається на 625 метрів над дном ущелини. За даними видання, компанія побудувала 28 мостів, що входять до сотні найвищих у світі.

Підготовка ремонтних бригад

У PLA Daily зазначили, що наявні міліційні ремонтні групи в районі Наньмін у Гуйяні не могли впоратися з масштабними пошкодженнями злітно-посадкових смуг або значними порушеннями роботи дорожньої мережі. Місцева влада почала залучати фахівців транспортної інфраструктури у 2022 році.

Підрозділ неодноразово тренувався разом із військовослужбовцями. Учасники відпрацьовували обстеження злітних смуг, розчищення уламків та екстрене бетонування. Військові встановлювали строки й стандарти виконання робіт, а будівельна компанія зберігає важку техніку та матеріали, якими спільно управляють військові й цивільні органи.

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Залучення цивільних ресурсів

Аналітики, на яких посилається видання, вважають, що створення таких підрозділів у мирний час має забезпечити організоване залучення цивільних ресурсів до можливого конфлікту без очікування на екстрену мобілізацію після початку бойових дій.

Подібні підрозділи для ремонту аеродромів раніше створювали у провінції Шаньдун у 2018 році, у провінції Цзянсу у 2024 році та в Ченду, столиці сусідньої з Гуйчжоу провінції Сичуань, у квітні. Народно-визвольна армія Китаю також випробовує безпілотні системи для відновлення аеродромів. Під час одного зі спільних військово-цивільних навчань дрони картографували пошкодження смуги, роботизовані собаки за допомогою лазерів працювали з нерозірваними боєприпасами, а наземні безпілотні машини прибирали небезпечні вибухові предмети до початку ремонту.

Експерти, опитані South China Morning Post, зазначили, що підготовлені цивільні інженери можуть доповнювати обмежену кількість військових ремонтних підрозділів. Водночас ефективність такої системи залежатиме від масштабу пошкоджень, швидкості мобілізації працівників і умов бойових дій.

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