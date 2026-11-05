У Китаї створили 3D-атлас мозку міноги на рівні окремих клітин — ECNS

У Китаї науковці створили перший тривимірний атлас усього мозку міноги на рівні окремих клітин. Дослідження дає нові відомості про те, як упродовж сотень мільйонів років еволюціонував мозок хребетних, повідомляє ECNS.

Роботу очолив Су Бін із Куньмінського інституту зоології Китайської академії наук за участю дослідників BGI Research і Ляонінського педагогічного університету. У червні дослідження було опубліковане як матеріал на обкладинці наукового журналу Science.

Молекулярна карта мозку

Атлас містить високодетальну молекулярну карту, що показує розташування окремих клітин у мозку міноги та активні в них гени. Міноги належать до небагатьох сучасних безщелепних хребетних. Їхня базова будова тіла, за даними викопного літопису, істотно не змінювалася приблизно 360 мільйонів років, тому ці тварини важливі для реконструкції мозку предків хребетних.

Порівняння атласу мозку міноги з атласом миші виявило подібність у закономірностях експресії генів і функціях у кількох ділянках мозку. На думку Су Біна, це може свідчити, що спільний предок хребетних уже мав добре організований і молекулярно складний мозок.

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Спеціалізація нейронів

Науковці також зіставили геномні та молекулярні дані міног із даними даніо-реріо, черепах, ящірок, зебрових амадин, голубів, мишей і макак. Вони досліджували, як із часом нейрони набували більш вузької спеціалізації.

Особливу увагу приділили нейронам AEN, поширеним у міног і даніо-реріо. Вони мають молекулярні маркери, пов'язані одночасно зі збуджувальною та гальмівною сигналізацією, і можуть виконувати кілька функцій. У амніотів такі клітини трапляються рідше, натомість переважають спеціалізовані нейрони. Дослідники встановили, що поява таких спеціалізованих нейронів збіглася зі стародавнім другим подвоєнням усього геному в спільного предка щелепних хребетних.

Крім того, в ділянці мозку міноги, схожій на мозочок, виявили клітини, молекулярно подібні до інтернейронів мозочка даніо-реріо. Це вказує, що примітивна форма мозочка могла існувати вже в ранніх хребетних. Су Бін також зазначив, що розуміння еволюції людського мозку потенційно може бути корисним для розробки програмного й апаратного забезпечення штучного інтелекту.

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