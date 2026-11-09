Китайські дослідники створили градієнтні гідрогелеві електроди для неінвазивних інтерфейсів мозок-комп’ютер. Під час візуального тесту введення даних вони забезпечили точність понад 94%, повідомляє South China Morning Post.

Стабільний запис ЕЕГ

Розробку представила команда з Гуансійського університету, Гуансійського медичного університету та Університету Цінхуа. У статті для рецензованого журналу NPJ Flexible Electronics науковці описали електрод із поступовою зміною жорсткості: він м’який у місці контакту зі шкірою голови та твердіший біля з’єднання з електронною схемою.

За даними авторів роботи, така конструкція покликана зменшити проблеми звичайних жорстких і рівномірно м’яких електродів, зокрема зміщення під час руху та спричинені рухом коливання сигналу. Градієнтні електроди інтегрували в комерційну шапочку для електроенцефалографії (ЕЕГ).

Під час одного з випробувань електроди забезпечили безперервний запис ЕЕГ протягом восьми годин, поки учасник ходив, їв, читав і спав. Окремо команда провела 14-годинний тест у стані спокою, під час якого учасник щогодини виконував завдання на стабільність сигналу та рух.

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Завдання з віртуальною клавіатурою

У тесті на стабільність учасники, дивлячись на мерехтливу віртуальну клавіатуру, вводили послідовність цифр від одного до дев’яти та дату. Точність введення перевищила 94%. У завданні з рухом вони зосереджувалися на цільових віртуальних комірках, над якими переміщувалися кольорові лінії; точність у цьому тесті перевищила 90%.

Дослідники також порівняли розробку з комерційними гелевими електродами. За їхніми даними, через висихання гелю їхня ефективність істотно погіршувалася з часом, а окремі канали ставали майже непридатними через чотири-п’ять годин. Перед випробуваннями на людях електроди перевірили на мишах і не зафіксували небажаних реакцій.

Науковці вважають, що такі електроди можуть розширити можливості тривалого запису якісних сигналів ЕЕГ у неінвазивних системах мозок-комп’ютер. Серед потенційних застосувань вони назвали щоденний медичний моніторинг, спостереження за сном і попередження про стани на кшталт епілепсії.

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