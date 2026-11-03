У Китаї таксиста помістили під адмінарешт за підозрою в шахрайстві — ECNS

У китайському Гуанчжоу водія таксі на прізвище Жуань помістили під адміністративне затримання на сім днів за підозрою в шахрайстві. За даними ECNS, він стягнув з іноземного пасажира на 600 юанів більше за звичайну вартість поїздки. Це становить близько 90 доларів США.

Поїздка з аеропорту до вокзалу

Жуань працював у Baiyun Group. Він забрав пасажира біля термінала 2 міжнародного аеропорту Гуанчжоу Байюнь та відвіз його до Південного залізничного вокзалу Гуанчжоу. Після прибуття водій вимагав високу плату та зрештою отримав суму, що на 600 юанів перевищувала звичайний тариф.

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Пасажир звернувся до поліції 22 жовтня. 1 листопада поліція призначила водієві сім діб адміністративного затримання за підозрою в шахрайстві.

Справу розгляне транспортне бюро

Муніципальне транспортне бюро Гуанчжоу повідомило, що відкриє справу щодо Жуаня через порушення правил тарифікації. Транспортні органи також закликали компанію розглянути інцидент відповідно до внутрішніх правил і заявили, що поширять інформацію про порушення в галузі. Baiyun Group вирішила звільнити водія.

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