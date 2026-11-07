У Китаї терапія знизила частоту нападів на 92,6% — South China Morning Post

У Китаї в першому клінічному випробуванні хемогенетичної нейромодуляції середня частота епілептичних нападів у трьох пацієнтів зі стійкою до медикаментів епілепсією знизилася на 92,6% через два місяці після процедури. Про це повідомляє South China Morning Post.

У дослідженні взяли участь троє чоловіків віком від 28 до 37 років із медіальною скроневою епілепсією та склерозом гіпокампа. Вони жили з підтвердженим діагнозом від 10 до 25 років, не реагували щонайменше на два протисудомні препарати та раніше не проходили операцій з лікування епілепсії.

Як працює метод

Під контролем магнітно-резонансної томографії пацієнтам ввели від 0,5 до 1 мл препарату GA002 у ділянки ураження гіпокампа. Вірусний вектор має забезпечити експресію штучного рецептора hM4D у нейронах поблизу ураженої зони. Цей рецептор активується клозапіном — препаратом, який раніше застосовували для лікування шизофренії.

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Через два тижні після операції учасники, не припиняючи попереднього протиепілептичного лікування, почали приймати клозапін. За задумом дослідників, препарат активує штучний рецептор і пригнічує патологічні електричні розряди, які спричиняють напад.

Результати спостереження

У першого пацієнта середня кількість нападів на місяць зменшилася з 4,5 до 0,5, у другого — з чотирьох до нуля, у третього — з 4,5 до 0,5. За першим учасником спостерігали 12 місяців, за двома іншими — вісім місяців. У перших двох пацієнтів надалі не фіксували нападів.

У третього учасника сталися два напади після незапланованої перерви в прийомі клозапіну. Після відновлення лікування напади знову контролювалися. Усі небажані явища в учасників дослідження були легкими або помірними. Результати опублікували в листі в New England Journal of Medicine; автори наголосили, що метод потребує подальшого вивчення у більших дослідженнях.

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