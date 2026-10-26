У Китаї відновили електропостачання після землетрусу магнітудою 7,0 — ECNS

У повіті Бацін міста Нагчу в автономному районі Сіцзан на південному заході Китаю повністю відновили електропостачання після землетрусу магнітудою 7,0. Енергопостачання в постраждалому районі відновили о 20:38 у суботу, повідомляє ECNS.

Аварійні бригади на місці

Компанія State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd. направила до району аварійні команди для ремонту мереж і підтримання подачі електроенергії. Станом на суботу там залучили 301 ремонтника та 39 автомобілів.

Для робіт також використали 19 пересувних генераторів середньої та низької напруги, а також 83 комплекти аварійного обладнання і матеріалів для підключення до електромережі.

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Освітлення тимчасових укриттів

Бригади забезпечували електроенергією оперативний штаб на місці, організовували освітлення в тимчасових укриттях, підключали до мережі намети та збірні будинки. Також працівники ремонтували пошкоджені лінії електропередачі.

Компанія заявила, що продовжить підтримувати електропостачання на ключових об’єктах постраждалого району, щоб мешканці могли пережити зимовий період у теплі та мати надійний доступ до електрики.

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