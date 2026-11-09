У Китаї відтворили обличчя ймовірного сина першого імператора — ECNS

У Китаї дослідники відтворили обличчя молодого чоловіка, похованого в супутній гробниці в селі Шанцзяо на схід від мавзолею першого імператора Цінь Ши Хуана в провінції Шеньсі. Науковці вважають, що похований міг бути сином першого імператора.

Реконструкція за черепом

Як повідомляє ECNS, фахівці Північно-Західного університету застосували методи краніофаціальної реконструкції. За їхнім висновком, чоловік, імовірно, належав до імператорської родини Цінь. На час смерті йому було приблизно 30 років.

У правій скроневій кістці черепа знайшли бронзовий наконечник стріли. Перед похованням голову та кінцівки чоловіка відокремили від тулуба. Дослідники припускають, що він міг загинути під час чистки, яку наказав провести другий імператор династії Цінь Цінь Ер Ши, також відомий як Ін Хухай.

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Ознаки імператорського походження

Реконструкція демонструє чоловіка з мигдалеподібними очима та високим переніссям. Ці риси схожі на опис Цінь Ши Хуана в «Історичних записах», де першому імператору приписують виразний ніс і видовжені очі.

У гробниці також виявили предмети високого статусу, зокрема золоті й срібні артефакти та бронзові мечі. На думку дослідників, ці знахідки додатково підтримують версію про належність похованого до імператорської родини.

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