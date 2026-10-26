У Китаї виявили новий вид гриба заввишки до 50 см — RMF24

У провінції Юньнань на південному заході Китаю науковці виявили новий вид гриба — Dianjunus rex. Його плодові тіла можуть сягати 50 сантиметрів заввишки та важити майже 2,2 кілограма, повідомляє RMF24.

Нова родина грибів

Dianjunus rex віднесли до нової родини Dianjunaceae. Назва виду частково відсилає до тиранозавра рекса. За даними видання, еволюційне коріння цієї родини сягає періоду близько 65 мільйонів років тому — часу після катастрофи, що завершила еру динозаврів.

Плодові тіла гриба мають світло-кремове забарвлення та схожі на пальцеподібні структури, які піднімаються над лісовою підстилкою. Молоді екземпляри мають округлі верхівки, а згодом набувають пальцеподібної або розгалуженої форми. Із віком їхня поверхня темнішає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найбільший серед відомих аскоміцетів

Новий вид назвали найбільшим відомим представником аскоміцетів, або сумчастих грибів. До цієї групи належать, зокрема, трюфелі, сморчки та дріжджі; вона налічує близько 65 тисяч видів. Попереднім рекордсменом був Engleromyces goetzei із Кенії, що досягає 30 сантиметрів у діаметрі.

Місцеві фермери раніше трапляли цей гриб у лісах і куштували його — досі без негативних наслідків. Водночас даних про придатність Dianjunus rex до споживання немає. Вид виявили лише в тропічних і субтропічних умовах Юньнаню.

За оцінками, у світі може існувати від 2 до 13 мільйонів видів грибів, тоді як описано приблизно 150 тисяч. Гриби розкладають органічну речовину та підтримують ріст рослин в екосистемах.

Читай нас у