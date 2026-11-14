У Китаї виявили зв’язок тісної білизни з проблемами ерекції — South China Morning Post

Китайські дослідники у вибірці з 26 836 чоловіків виявили, що носіння тісної спідньої білизни асоціювалося з вищою поширеністю еректильної дисфункції та передчасної еякуляції за скринінговими анкетами, а також із дещо гіршими показниками сперми. Про результати роботи, опублікованої в Asian Journal of Andrology, повідомляє South China Morning Post.

Дані майже 27 тисяч учасників

Команда під керівництвом Ву Лімін із Центру репродуктивної медицини Першої афілійованої лікарні Університету науки і технологій Китаю набирала учасників із репродуктивних клінік між липнем 2019 року та травнем 2025 року. Спочатку для оцінювання фертильності залучили 42 054 чоловіків, а до остаточної вибірки ввійшли 26 836.

Учасники самостійно повідомляли про тип білизни, яку зазвичай носять. Вільні моделі носили 21 221 чоловік, а тісні варіанти — зокрема обтислі боксери, труси Y-front і стрінги — 5 615. Усі також заповнювали анкети щодо проблем з ерекцією та передчасної еякуляції і здавали зразки для аналізу сперми.

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Відмінності в анкетах та аналізах

За результатами скринінгових анкет, поширеність еректильної дисфункції становила 62,7% серед чоловіків, які зазвичай носили тісну білизну, проти 57,8% серед тих, хто обирав вільну. Поширеність передчасної еякуляції становила 30,8% і 23,2% відповідно.

У групі вільної білизни середня концентрація сперматозоїдів становила 63,9 млн на мілілітр, тоді як у групі тісної — 60,5 млн на мілілітр. Рухливість сперматозоїдів також була вищою: 46,3% проти 44,1%. Автори зазначили, що тісна білизна була пов’язана зі зниженням окремих параметрів сперми на 5–10%.

Обмеження дослідження

Дослідники також зафіксували, що чоловіки з групи тісної білизни частіше курили, вживали алкоголь і мали варикоцеле або простатит. Водночас автори наголосили, що робота була одноцентровою та мала перехресний дизайн, тому її результати потребують подальшого вивчення.

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