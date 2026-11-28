До Чжухая на півдні Китаю прибув китайський малопомітний багатоцільовий винищувач J-35A, який уперше представлять у статичній експозиції на China International Aviation and Aerospace Exhibition. Про це повідомляє South China Morning Post.

Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що літак прибув до аеропорту Цзіньвань у Чжухаї вранці 28 листопада. Раніше J-35A демонстрували в польоті на 15-му авіасалоні в Чжухаї, однак нинішня виставка стане його першим публічним показом на землі для міжнародних відвідувачів.

Можливості J-35A

J-35A має одномісну дводвигунну конструкцію з інтегрованим крилом і фюзеляжем та двома похилими кілями. Літак спроєктували для зниження радіолокаційної помітності та протидії іншим малопомітним винищувачам.

Основним завданням J-35A є завоювання переваги в повітрі, однак він також може завдавати ударів по наземних і морських цілях. За даними видання, винищувач призначений для протидії літакам попередніх поколінь і системам протиповітряної оборони, а також для перехоплення бойових літаків, бомбардувальників і крилатих ракет.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними CCTV, на кілях літака для статичної експозиції розміщена емблема китайської авіабудівної корпорації AVIC, а не позначення Військово-повітряних сил Китаю. SCMP зазначає, що це сприймають як сигнал про наміри просувати винищувач на зовнішніх ринках.

Демонстратор MA700

Напередодні до Чжухая також прибув демонстратор регіонального турбогвинтового літака MA700, розроблений компанією Xian Aircraft Industry Corporation. Він здійснив чотиригодинний переліт із міста Сіань. Розробка 70-місного літака триває з 2013 року та неодноразово затримувалася через проблеми з ланцюгами постачання.

MA700 спочатку планували оснащувати канадськими двигунами Pratt & Whitney Canada PW150C, але після внесення Xian Aircraft Industry Corporation до американського торговельного чорного списку у 2020 році експорт цих двигунів обмежили. Розробники перейшли на китайський двигун AEP400, який у 2026 році пройшов початкову льотну перевірку разом із MA700. Літак ще має пройти сертифікацію, а найбільш економічними для нього вважають маршрути завдовжки 300–800 км.

Читай нас у