У Китаї випробували повітряну вітрову енергосистему заввишки до 4 км — ECNS

У місті Юеян у китайській провінції Хунань завершили тестовий політ повітряної системи виробництва вітрової енергії з максимальною висотою підйому 4 тисячі метрів. Це було перше випробування установки в міських умовах, повідомляє ECNS.

Платформа з гелієм і генераторами

Систему Stratosphere Airborne Wind Energy System розробила компанія Beijing SAWES TO ONE Technology. За даними розробника, її довжина становить 67 метрів, ширина — 40 метрів, висота — 23 метри. Вихідна напруга системи коливається від 10 до 35 кіловольт, а заявлений строк експлуатації становить 20 років.

Установка використовує наповнену гелієм повітряну платформу, яка піднімає легкі модулі генерації на кілька кілометрів. Вона призначена для використання стабільних вітрів на великій висоті, а вироблену електроенергію планують передавати на землю через тросові кабелі.

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Перевірка роботи в місті

Під час запуску в Юеяні перевіряли стабільність керування платформою за складних повітряних потоків, а також її характеристики в умовах складного магнітного поля. Засновник і генеральний директор компанії Дунь Тяньжуй заявив, що міське випробування мало оцінити безпечність і надійність роботи системи поблизу районів проживання людей та скупчень людей.

За словами розробника, систему проєктують для прямого підключення до основної електромережі міст. Її також розглядають як можливе джерело електроенергії для віддалених гірських районів, островів, гірничих територій та індустріальних парків, де доступ до електрики обмежений або її вартість висока.

Дослідник Інституту аерокосмічної інформації Китайської академії наук Цай Жун зазначив, що тест у міських умовах перевіряв надійність усієї повітряної системи, можливість її швидкого розгортання на місці та здійсненність інженерного впровадження в реальних умовах поблизу міст.

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