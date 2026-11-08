У Китаї на новому 50-тисячотонному танкері для нафтопродуктів і хімікатів випробували систему подачі мікробульбашок під корпус. За даними пресрелізу, протягом п’яти місяців експлуатаційних випробувань вона зменшила чисте енергоспоживання судна приблизно на 5%, повідомляє South China Morning Post.

Систему другого покоління Intelligent Bubble Lubrication System розробив Шанхайський інститут проєктування та досліджень торговельних суден, що є дочірньою структурою China State Shipbuilding Corporation. Танкер уже ввели в експлуатацію, а результати тестування оприлюднили у пресрелізі від 17 жовтня.

Як працює система

Система безперервно подає стиснене повітря під корпус судна, утворюючи між ним і морською водою шар мікробульбашок. Це змінює потік води вздовж корпусу, зменшує тертя та кількість енергії, необхідної для руху судна.

Принцип зниження опору споріднений із технологією суперкавітації, яку застосовують для високошвидкісних торпед і підводних снарядів. Водночас у комерційному судноплавстві йдеться не про створення великої газової порожнини навколо об’єкта, а про шар повітряних мікробульбашок біля корпусу.

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Ефект залежить від роботи компресорів

За оцінкою з пресрелізу, танкер такого класу зазвичай споживає близько 20 тонн пального на добу. Скорочення витрат на 5% могло б означати економію приблизно однієї тонни пального щодня. Водночас це розрахунок на основі типового споживання, а не пряме вимірювання добової економії під час випробувань.

Фактичний ефект залежить від того, чи перевищує зниження потужності для руху судна обсяг електроенергії, який споживають компресори для нагнітання повітря. Нова версія системи має вдосконалену схему подачі повітря, автоматичне керування та моніторинг: вона коригує подачу повітря відповідно до швидкості й осадки судна та аналізує енергоефективність у реальному часі.

Розробники заявили, що система сумісна із суднами на зрідженому природному газі, електроенергії, метанолі або аміаку. Контейнеровоз місткістю 3300 TEU, уже оснащений системою другого покоління, мають невдовзі завершити та передати замовнику.

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