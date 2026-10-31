У Китаї в оприлюднених оголошеннях про набір 2027 року до програми xuandiaosheng не передбачили можливості податися випускникам закордонних університетів. Понад десяток регіонів провінційного рівня, зокрема Пекін і Шанхай, відкрили прийом заявок у вересні та жовтні. Як повідомляє South China Morning Post, жодне з доступних оголошень не містить каналу подання заяв для кандидатів з освітою за кордоном.

Програма для майбутніх кадрів

Xuandiaosheng, або система «відібраних випускників», призначена для відбору та підготовки майбутніх кадрів партійно-державного апарату Китаю. Учасники програми мають кілька років працювати на низовому рівні — у селищах і міських районах — перш ніж перейти на керівні посади в партійних або державних органах.

Вимоги до кандидатів суворіші, ніж під час звичайного набору на державну службу, та відрізняються залежно від регіону. Зазвичай від претендентів вимагають членства у Комуністичній партії Китаю і досвіду студентського лідерства. Для тих, чия перша освіта не відповідала критеріям, диплом закордонного університету зі схваленого переліку раніше міг бути шляхом до участі у програмі.

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Зміна правил набору

Щонайменше десять регіонів, зокрема Пекін і Гуандун, прямо вказували окремі провідні закордонні університети серед прийнятних для наборів випускників 2023 і 2024 років. Серед регіонів, які тоді допускали випускників іноземних вишів, під час кампанії набору 2025 року таку можливість зберігали лише Шанхай і Хенань. У нинішніх оголошеннях її немає і там, а Хейлунцзян прямо зазначив, що випускники закордонних університетів не можуть брати участі.

Консультант Джаспер Цзян, який допомагає студентам готуватися до відборів на держслужбу, заявив, що з 2024–2025 років програма фактично перейшла до набору винятково серед випускників університетів материкового Китаю. За даними агентства Сіньхуа, кількість посад у національному наборі на державну службу скоротилася приблизно з 39 700 для набору 2025 року до 35 700 для набору 2027 року.

Професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Віктор Ши припустив, що одним із чинників обмежень можуть бути міркування національної безпеки. Водночас Міністерство державної безпеки Китаю в липні 2025 року заявляло, що іноземні розвідувальні та спецслужби давно розглядають спільноту студентів за кордоном як ціль для вербування.

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