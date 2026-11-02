У Китаї внесли проєкт із 55 статей до Кримінально-процесуального закону — ECNS

У Китаї до розгляду Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників внесли проєкт змін до Кримінально-процесуального закону. Документ складається з 55 статей і, за даними ECNS, покликаний ефективніше карати за злочини та посилити захист прав учасників кримінального провадження.

Які питання охоплює проєкт

Запропоновані зміни стосуються примусових заходів щодо осіб, а також опечатування, вилучення, заморожування й поводження з майном у кримінальних справах. Окремі положення присвячені кримінальним провадженням за участю неповнолітніх і справам з іноземним елементом.

Проєкт також передбачає, що потерпілі, їхні законні представники або близькі родичі зможуть звертатися по правову допомогу відповідно до закону, якщо з визначених причин не залучили представника.

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Положення щодо іноземців

До проєкту включили норми, покликані забезпечити справедливе ставлення до іноземних підозрюваних та обвинувачених. Кримінально-процесуальний закон є основним законом, який регулює кримінальне судочинство в Китаї.

Закон ухвалили в липні 1979 року. Його масштабно переглядали у 1996 та 2012 роках, а у 2018 році частково змінили для підтримки подальших реформ національної наглядової та судової систем.

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