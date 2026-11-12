У Китаї вперше випробували сонячний дрон із польотом до 30 годин — ECNS

У Китаї сонячний безпілотник Qingqibing, розрахований на політ тривалістю до 30 годин, здійснив перший виліт в аеропорту на північному заході країни. Про це повідомляє ECNS з посиланням на 11-й науково-дослідний інститут Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації.

Характеристики апарата

Апарат повністю працює на сонячній енергії та має електричну силову установку. Його довжина становить 3,2 метра, а розмах крила — 8 метрів. За проєктними характеристиками, максимальна тривалість польоту дрона має сягати 30 годин.

Безпілотник має модульну конструкцію, яка дає змогу швидко встановлювати різне корисне навантаження. Серед можливих варіантів обладнання названо засоби зв'язку та апаратуру дистанційного зондування.

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Швидке розгортання

Qingqibing можна запускати з автомобільної пускової системи. За даними інституту, наземна підготовка до запуску займає близько 20 хвилин, що має забезпечити оперативне розгортання апарата.

Розробники позиціонують дрон як енергоефективний і недорогий апарат, придатний для швидкого серійного виробництва. Його потенційне застосування охоплює інспекцію протяжних трубопроводів і великих водогосподарських проєктів, геодезичні та природоресурсні обстеження, перевірки територій після стихійних лих і моніторинг великих площ.

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