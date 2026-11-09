У Китаї врятували понад 400 овець, які загрузли в багнюці — ECNS

У Китаї поліцейські та місцеві пастухи врятували понад 400 овець, які загрузли в багнюці поблизу річки Манас у повіті Шавань Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Про це повідомляє ECNS з посиланням на місцеву владу.

Отара загрузла біля річки

До відділку поліції селища Сидаохецзи, що входить до Бюро громадської безпеки Шаваня, звернувся місцевий пастух. Він повідомив, що його отара застрягла на багнистій ділянці біля річки, коли тварини пили воду неподалік району Шабей.

За даними місцевої влади, вівці злякалися, кинулися на мілководдя та загрузли в багнюці, не змігши вибратися самостійно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рятувальна операція тривала понад дві години

Поліцейські прибули на місце з мотузками та іншим спорядженням. Оцінивши місцевість, вони зайшли у крижану воду завглибшки до литок, щоб визволяти тварин.

Після повідомлення про інцидент до операції долучилися місцеві пастухи. Загалом у рятуванні брали участь понад 20 людей. Вони рухалися багнистою водою та витягали овець по одній. Після понад двох годин роботи всіх тварин безпечно повернули на берег.

Читай нас у