У місті Голмуд у Китаї перший енергоблок вугільної електростанції Huadian Golmud Phase I ввели в комерційну експлуатацію після 168-годинного пробного запуску. Він став найвисокогірнішим ультранадкритичним вугільним енергоблоком у країні, повідомляє ECNS.

Енергоблок на висоті 2850 метрів

Проєкт розташований у провінції Цінхай на середній висоті 2850 метрів над рівнем моря. Його перша черга передбачає два вугільні енергоблоки потужністю по 660 МВт. Перший блок розпочав комерційну роботу 5 листопада.

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Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить приблизно 6,2 млрд юанів. Після повного введення в експлуатацію об'єкт має виробляти близько 6 млрд кВт·год електроенергії щороку. За даними видання, цього достатньо для забезпечення близько 6,6 млн жителів.

Технічні виклики

Перший енергоблок внесли до п'ятої добірки ключового першого у своєму роді технічного обладнання в енергетичній галузі, визначеної Національною енергетичною адміністрацією Китаю. Проєкт має розв'язувати технічні завдання, пов'язані з роботою на великій висоті, використанням вугілля з високим вмістом лугів і глибоким регулюванням пікових навантажень.

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