На аеродромі Пучен Нейфу в китайській провінції Шеньсі супутникові знімки зафіксували невідомий безпілотний літальний апарат, зовні схожий на американський палубний дрон-заправник Boeing MQ-25 Stingray. Про це повідомляє The War Zone. Видання отримало від компанії Vantor зображення, датовані 23 квітня 2026 року; раніше апарат також помітили на знімках Apple Maps і Bing Maps.

Схожість і відмінності

За оцінкою Vantor, розмах крила китайського безпілотника становить приблизно 66 футів, а довжина — 49 футів. Для порівняння, MQ-25 має розмах крила близько 75 футів і довжину 51 фут. Апарат менший за американський аналог і, за оцінкою The War Zone, належить до подібної загальної категорії конструкцій.

Водночас супутникові кадри вказують на кілька відмінностей. Китайський дрон, імовірно, має звужену носову частину, тоді як передня частина фюзеляжу MQ-25 є пласкішою. Видання також звертає увагу на верхній повітрозабірник із зубчастими краями. Хвостове оперення апарата, ймовірно, має V-подібну конфігурацію, однак його точні характеристики за знімками встановити неможливо. Призначення безпілотника та його виробника наразі не визначено.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе призначення

Оглядач китайської аерокосмічної галузі Андреас Руппрехт припустив, що Китай може розробляти палубний безпілотник-заправник, здатний також виконувати завдання розвідки, спостереження та рекогносцирування. Водночас The War Zone зазначає, що апарат може бути багатоцільовою бойовою безпілотною платформою або системою іншого призначення і не обов'язково придатний для експлуатації з авіаносців.

На знімках Пучена також видно апарати, які видання ідентифікує як малопомітний безпілотник типу «літаюче крило» CH-7 та важкий реактивний дрон-носій Jiutian. За словами Руппрехта, впродовж останніх одного-двох років різні виробники, ймовірно, проводять там випробування безпілотних систем. Він також висловив версію, що Пучен може бути спеціалізованим центром тестування дронів, пов'язаним із Китайським льотно-випробувальним центром у Сіані.

Руппрехт звернув увагу і на малорозмірний гвинтовий демонстратор, представлений Shenyang Aircraft Corporation у 2025 році. Його компонування загалом нагадувало MQ-25, однак підтверджень зв'язку цієї моделі з безпілотником у Пучені немає.

Читай нас у