У Китаї заявили про точніше оцінювання квантових величин — ScienceAlert

Дослідники з Шаньсійського університету в Китаї заявили, що змогли одночасно оцінювати дві несумісні квантові величини з точністю, яка приблизно на 20% перевищує межу невизначеності Гейзенберга. Результати експерименту оприлюднено у вигляді препринту, який ще не пройшов рецензування, повідомляє ScienceAlert.

Дані до і після вимірювання

Принцип невизначеності, сформульований німецьким фізиком Вернером Гейзенбергом у 1927 році, описує обмеження точності для пар несумісних величин. Найвідоміший приклад — положення та імпульс частинки: що точніше можна визначити одну з цих величин, то менш визначеною стає інша.

Автори роботи застосували підхід, за якого для оцінювання стану системи в певний момент використовували дані, отримані як до, так і після нього. Науковці припустили, що така двостороння перспектива може зменшити невизначеність під час відновлення стану квантової системи.

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Експеримент з атомами рубідію

Для перевірки методу команда використала 52 мільярди атомів рубідію в невеликій скляній камері. Один лазер вирівнював спіни атомів — їхні магнітні властивості. Після цього атоми поводилися як єдина квантова система, положення та імпульс якої дослідники вимірювали другим лазером.

Вимірювання тривали безперервно 84 хвилини. За твердженням авторів, поєднання інформації з минулого й майбутнього щодо обраного моменту послабило звичний компроміс між точністю оцінювання двох несумісних величин.

Дослідники наголошують, що принцип невизначеності Гейзенберга не скасовано. Запропонований підхід стосується уточнення ймовірного стану системи після отримання додаткових даних, тому він не підходить для моніторингу в реальному часі. Метод потенційно може бути корисним для квантових сенсорів і систем, де ретроспективний аналіз уже застосовують, зокрема атомних годинників.

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