У Китаї запустили автоматизовану установку для відбору керна з глибини до 7 км — ECNS

У Китаї ввели в експлуатацію першу повністю автоматизовану бурову установку для геологорозвідки та гірничої справи, яка може виконувати колонкове буріння з відбором керна на глибину до 7 тисяч метрів. Установку ZJ50DB/XD70DB розгорнули на науковому майданчику вздовж розлому Сяньшуйхе в Гарзе-Тибетській автономній префектурі провінції Сичуань, повідомляє ECNS.

Можливості установки

За даними Геологічного та мінерального бюро провінції Шаньдун, установка поєднує інтелектуальні, цифрові й автоматизовані технології. Вона оснащена системою централізованого цифрового керування всім процесом буріння. Частину застосованих технологій уперше використовують у Китаї.

Залежно від конфігурації та методу буріння установка може виконувати звичайне буріння нафтових і газових свердловин на глибину до 5 тисяч метрів. Також вона здатна проводити колонкове буріння за канатною технологією до 7 тисяч метрів, поєднуючи швидке спорудження свердловин із відбором якісних зразків порід на великих глибинах.

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Дослідження розлому Сяньшуйхе

Розлом Сяньшуйхе розташований на висоті 4,3 тисячі метрів на східній окраїні Цинхай-Тибетського нагір’я та є активною сейсмічною системою. Науковий проєкт передбачає буріння на глибину 2,8 тисячі метрів, а кінцевий діаметр свердловини має становити щонайменше 122 міліметри.

Для проходження ключових ділянок у глибині розлому застосують похило-скероване буріння та системно відбиратимуть керни. Після завершення робіт свердловину планують зберегти для тривалого наукового моніторингу. Очікується, що проєкт дасть прямі дані про глибинну будову розлому, склад матеріалів і фізико-хімічні властивості порід, а також підтримає дослідження механізмів землетрусів, заходи із запобігання та пом’якшення наслідків регіональних лих і розвиток великих інфраструктурних проєктів.

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