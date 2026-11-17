Китайські дослідники запропонували в комп’ютерній моделі орбітальну групу з 40 багаторазових безпілотних апаратів, яка могла б розпочинати спуск до будь-якої точки Землі після максимальної паузи у дві з половиною хвилини. Для більшості населених регіонів у широтах від 60 градусів північної до 60 градусів південної затримка, за розрахунками, становила б близько хвилини, повідомляє South China Morning Post.

Йдеться не про час польоту до цілі, а про максимальний час очікування моменту, коли один з апаратів займе придатне положення для сходження з орбіти. Усі висновки дослідження ґрунтуються винятково на комп’ютерному моделюванні.

Модель із 40 апаратами

Роботу виконала команда Ду Чунжуя зі школи астронавтики Північно-Західного політехнічного університету в Сіані. Дослідження опублікували 30 жовтня в рецензованому китайському журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

У моделі апарати працювали на кругових орбітах заввишки 400 км. Дослідники використали еталонну модель гіперзвукового планерного апарата CAV-H, а не фактичні характеристики китайського експериментального космоплана Shenlong. Передбачалося, що після зниження до висоти 100 км апарат починатиме атмосферне планерування, маючи максимальну дальність близько 10 348 км та можливість бокового маневру на 2 485 км.

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Команда врахувала час орбітального переходу, можливості атмосферного планерування та обертання Землі. Для оптимізації нахилу орбіт, відстані між орбітальними площинами й позицій апаратів науковці застосували метод штучного інтелекту.

Менші проміжки між можливостями спуску

За результатами 24-годинної симуляції оптимізована конфігурація забезпечила максимальний інтервал між можливостями досягнення певної точки у світі приблизно у дві з половиною хвилини. Для найкращої протестованої традиційної конфігурації супутникової системи Walker цей показник становив 8,6 хвилини.

Концентрація на широтах, де проживає більшість населення планети, скоротила максимальний інтервал до однієї хвилини — на 58,8%. Водночас така схема погіршувала покриття поблизу полюсів.

Дослідники назвали серед можливих сфер застосування оперативне реагування на надзвичайні ситуації та швидкі перевезення. Видання зазначає, що подібна система потенційно може мати й військове значення, оскільки маневрові апарати, які вже перебувають на орбіті, могли б починати спуск після отримання команди.

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