У печерах Басянь і Насянь у китайській провінції Гуансі дослідники знайшли дев’ять викопних людських зубів. Вісім із них за морфологічними ознаками віднесли до Homo erectus, а ще один зуб не вдалося точно ідентифікувати. Рештки датували періодом приблизно від 324 тисяч до 184 тисяч років тому, повідомляє Live Science.

Нові дані про Homo erectus

Раніше найпізніші фізичні докази перебування Homo erectus на материковій частині Азії датували приблизно 400 тисячами років тому. Нові знахідки вказують, що цей вид міг мешкати в південному Китаї значно пізніше. Зуби виявили серед понад 18 тисяч викопних решток тварин, зокрема приматів, слонів, носорогів та інших копитних.

Вік решток і навколишніх відкладів визначали радіометричними методами, зокрема за розпадом урану. Учені також відібрали зразки з п’яти зубів для аналізу давніх білків, оскільки ДНК руйнується легше. Білкові сигнатури чотирьох зубів, які за формою нагадували зуби Homo erectus, збіглися з даними, раніше отриманими для цього виду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Загадковий дев’ятий зуб

П’ятий проаналізований зразок, позначений як PA1796, відрізняється від зубів Homo erectus, неандертальців і сучасних людей. Аналіз показав, що він належав особині чоловічої статі, але не виявив упізнаваної білкової сигнатури. Автори дослідження припускають, що зуб міг належати іншому виду гомінінів, який жив у цій місцевості в той самий час.

Деякі фахівці допускають, що цей зразок міг належати денисівцю або представнику спорідненої лінії, однак остаточного висновку немає. Інше дослідження тих самих зубів і зубів тварин із печер вказало, що популяція Homo erectus споживала рослинну й тваринну їжу в тропічній екосистемі, схожій на дощовий ліс.

Читай нас у