У КНДР помітили 122-мм САУ біля кордону з Південною Кореєю — The Japan Times

Поблизу кордону КНДР із Південною Кореєю помітили 122-мм самохідну гаубицю. Її присутність є рідкісним випадком відкритого розміщення такої артилерії, повідомляє The Japan Times.

Артилерію зафіксували біля кордону

Південнокорейське агентство Yonhap повідомило про гаубицю в неділю. Воно послалося на фотографії, зроблені з оглядового майданчика в південнокорейському прикордонному місті Кімпхо. На знімках, за даними агентства, ймовірно, видно артилерійську установку, а також північнокорейських військових, які проводили навчання на узбережжі повіту Кепхун.

Узбережжя Кепхуна розташоване приблизно за 1,5 кілометра від оглядового майданчика. Професор Університету Кьоннам у Сеулі Лім Иль Чхоль назвав незвичним те, що КНДР настільки помітно демонструє самохідну артилерію. На його думку, Пхеньян таким чином сигналізує про намір забезпечувати свою прикордонну політику силою, а не діалогом чи переговорами, а також застерігає Сеул від ескалації прикордонної напруженості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Листування в Раді Безпеки ООН

Напруженість між КНДР і Південною Кореєю також посилилася після листа представника Пхеньяна до Ради Безпеки ООН. За повідомленням державного агентства KCNA, КНДР повторила твердження, що Сеул сфабрикував вересневий інцидент із міною в демілітаризованій зоні.

Лист КНДР став відповіддю на звернення Південної Кореї до Радбезу ООН минулого тижня. Сеул заявив, що вибух 21 вересня в демілітаризованій зоні спричинила міна, закладена північнокорейськими військовими, і назвав це порушенням Угоди про перемир’я в Корейській війні. Командування ООН, яке здійснює нагляд за демілітаризованою зоною, також заявляло, що міна з північнокорейського боку лінії розмежування порушила умови перемир’я. Пхеньян заперечує відповідальність.

Міністерство об’єднання Південної Кореї заявило, що лист КНДР повторює попередню позицію Пхеньяна та має виправдати роботи з позначення кордону. Сеул пропонував КНДР діалог для зниження напруженості на кордоні.

Читай нас у