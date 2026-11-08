У КНДР заявили про понад 60 видів готових страв у контейнерах — Korea Herald

У КНДР заявили, що фабрика швидких страв «Тедонган Кумок» у районі Тедонган у Пхеньяні виробляє понад 60 видів готової їжі в одноразових контейнерах. Продукцію позиціонують як аналог популярного в Південній Кореї формату «рис у чашці», повідомляє Korea Herald.

Асортимент і приготування

Про асортимент повідомив жовтневий номер журналу Korea, який КНДР видає для іноземної аудиторії. За даними видання, підприємство випускає рис із карі, яловичий суп із рисом, рис із морськими гребінцями, бібімбап із тофу та гостру локшину на бульйоні з курячих кісток.

На рекламних фото страви упаковані в одноразові контейнери, схожі на продукцію формату cupbap, яку продають у південнокорейських магазинах. На пакованнях використано слово «швидкого приготування», а реклама обіцяє можливість отримати гарячу їжу за 10 хвилин без звичайного готування.

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Заяви про виробництво

Журнал стверджує, що фабрика має окремі лінії для виробництва рису швидкого приготування, соусів, пакування продукції та одноразового посуду. Також у ньому заявили про використання технології сублімаційного сушіння, яка, за твердженням видання, допомагає зберігати готові страви та їхню якість.

За версією журналу, для продуктів використовують натуральні інгредієнти, зокрема зернові й овочі, вирощені в КНДР органічними методами. Окрім рисових страв, підприємство нібито виробляє макарони, спагеті та інші перероблені зернові продукти з мунгу, гречки й сорго.

Видання також заявило, що готові страви бренду Kumok набувають популярності завдяки зручності. Водночас незалежних даних про продажі, поширення продукції та її доступність для пересічних жителів КНДР немає, а твердження про якість і технологічні можливості фабрики неможливо незалежно перевірити.

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