У Кнесеті депутатку вивели із засідання за переривання виступів — Anadolu Agency

В Ізраїлі перше засідання ключового парламентського Комітету з організаційних питань супроводжувалося вигуками та взаємними образами. Голова комітету Рой Фолькман наказав депутатці Таллі Ґотлів залишити залу після того, як вона неодноразово перебивала інших промовців, повідомляє Anadolu Agency.

Ґотлів представляє ультраправу партію «Оцма єгудіт» («Єврейська сила»), яку очолює міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір. Коли її виводили з приміщення, вона продовжувала протестувати та вигукувати.

Голосування за склад комітету

Раніше Кнесет затвердив склад комітету 63 голосами проти 50. Це стало першою поразкою блоку виконувача обов’язків прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в новообраному парламенті. Тимчасовий комітет координує парламентську роботу та формує інші комітети, поки тривають переговори щодо наступного уряду.

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Попри суперечки комітет схвалив призначення лідера партії «Наш дім Ізраїль» Авігдора Лібермана головою тимчасового Комітету із закордонних справ та оборони. Тимчасовий Фінансовий комітет очолить депутат Кнесету Ліран Авісар Бен-Хорін.

Образи між депутатами

Сутички розпочалися майже одразу після відкриття засідання. Жінки-депутатки назвали новачка від «Лікуду» Ереза Тадмора крадієм зброї, посилаючись на його засудження за викрадення військового спорядження під час служби в армії. За даними газети Yedioth Ahronoth, Тадмора засудили до 45 днів ув’язнення.

Згодом Тадмор назвав депутатку Мерав Бен-Арі куркою, після чого жінки в залі звинуватили його в мізогінії. Він також закликав до єдності та водночас заявив, що блок Гаді Айзенкота об’єднався з арабськими партіями, яких він назвав прихильниками тероризму. Суперечка відбувається напередодні запланованого на 17 листопада голосування щодо заміни спікера Кнесету Аміра Охани.

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