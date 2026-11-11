У Кнесеті подали законопроєкти про відстрочку служби для учнів єшив — Jerusalem Post

В Ізраїлі депутати Кнесету Меїр Поруш та Еляким Старк від партії «Єдність Тори» подали два законопроєкти щодо статусу ультраортодоксальних учнів єшив і одружених чоловіків, які навчаються в колелях. Один документ передбачає можливість відстрочки військової служби до 26 років, інший — річне призупинення арештів, розслідувань і кримінальних проваджень щодо тих, хто відповідає визначеним умовам, повідомляє Jerusalem Post.

Відстрочка до 26 років

Перший законопроєкт надає міністру оборони повноваження відстрочувати службу студентам єшив, які регулярно присвячують релігійному навчанню щонайменше 45 годин на тиждень. Для чоловіків, які навчаються в колелях, вимога становить щонайменше 40 годин на тиждень.

Кожна відстрочка може діяти до одного року та поновлюватися до досягнення студентом 26 років. Після цього віку міністр оборони має надати повне звільнення від обов’язкової військової служби.

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Проєкт також містить перехідні положення, покликані врегулювати статус учнів за період після припинення дії попереднього правового механізму. Осіб, які до набуття чинності новим законом відповідали вимогам щодо навчання, не притягатимуть до відповідальності за неприбуття на військову службу. Якщо провадження вже розпочали або було винесено рішення, провадження чи виконання рішення мають негайно припинити.

Річне призупинення заходів

Другий документ, який його автори назвали «законом про призупинення арештів», пропонує на один рік зупинити арешти, розслідування та кримінальні примусові заходи щодо учнів єшив — до ухвалення комплексного законодавства про їхній статус.

Законопроєкт забороняє розпочинати процедури примусового характеру за Законом про військову службу або Законом про військову юстицію проти учнів, які мали з’явитися для проходження служби 1 липня 2023 року або пізніше. Для цього вони мають задекларувати навчання в єшиві щонайменше 45 годин на тиждень або в колелі щонайменше 40 годин, а також підтвердити, що не мають іншої роботи.

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