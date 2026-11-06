У Книсні Демократичний альянс не здобув більшості — Daily Maverick

У Книсні, ПАР, Демократичний альянс (DA) посів перше місце на місцевих виборах 4 листопада, однак не здобув більшості в муніципальній раді. Партія отримала дев’ять із 21 мандата та 44,41% голосів проти 35,44% на виборах 2021 року, повідомляє Daily Maverick. Дані ґрунтуються на завершеному підрахунку голосів.

Переговори про коаліцію

Для контролю над радою необхідні 11 мандатів. DA може отримати більшість у коаліції з Freedom Front Plus (FF+) та Knysna Civic Association. Водночас коаліція всіх інших партій, окрім DA та FF+, також може здобути необхідні 11 місць.

Африканський національний конгрес (ANC) має у раді Книсни чотири мандати, Patriotic Alliance — два. Ще шість мандатів отримали партії, що мають по одному представнику, зокрема Південноафриканська комуністична партія, EFF і FF+. У 2016 році DA мала 10 місць і разом з одним мандатом Cope контролювала раду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати в інших муніципалітетах

У Салданья-Бей DA також не отримав одноосібного контролю, набравши 49,11% голосів. У раді з 31 члена Patriotic Alliance має шість місць, ANC — чотири, а FF+ — два. Співпраця DA з FF+ забезпечила б їм більшість, хоча результат переговорів не визначений.

DA здобув одноосібний контроль у Стелленбоші, Дракенстейні, Гессекві, Бергрівері, Свартланді, Оверстранді та Моссел-Бей. У Джорджі партія отримала 28 із 55 мандатів і 50,26% голосів, тоді як усі інші політичні сили разом мають 27 місць.

Читай нас у