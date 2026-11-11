У колекції музею в Монреалі знайшли рідкісні м’які тканини криноїда — ScienceDaily

Палеонтологи з Університету Оклахоми ідентифікували в музейній колекції Монреаля викопного криноїда віком понад 450 мільйонів років, у якому збереглися м’які тканини. Зразок належить до вимерлого виду Dendrocrinus simcoensis — давньої морської тварини, спорідненої із сучасними морськими зірками. Про знахідку повідомляє ScienceDaily.

Рідкісне збереження тканин

Дослідники встановили, що у зразку збереглися трубчасті ніжки — невеликі гнучкі структури голкошкірих. До цієї групи морських тварин також належать морські зірки та морські їжаки. За даними науковців, це другий відомий випадок виявлення викопних м’яких тканин у криноїдів і найдавніший задокументований приклад.

Зазвичай викопні рештки криноїдів представлені лише твердими скелетними частинами, оскільки м’які тканини швидко розкладаються після смерті тварини. Палеонтологиня Лена Коул зазначила, що їхньому збереженню сприяють винятково рідкісні умови середовища. Науковці наголошують, що хоча відомі мільйони викопних криноїдів, м’які тканини в них виявили лише вдруге.

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Відомості про живлення

Трубчасті ніжки допомагали криноїдам захоплювати частинки їжі з морської води та взаємодіяти з океанськими течіями. Їхні форма, розмір і розташування можуть свідчити про спосіб живлення тварини та середовище, до якого вона була пристосована. Палеонтолог Девід Райт порівняв значення цих структур для досліджень із роллю зубів у вивченні ссавців.

Дослідники також зіставили стародавній зразок із сучасними криноїдами та виявили помітні анатомічні відмінності. На думку науковців, це дає нові відомості про те, як протягом сотень мільйонів років змінювалися будова та стратегії живлення цих морських тварин.

Зразок із музейної колекції

Викопний зразок роками зберігався в монреальському Musée de paléontologie et de l'évolution. Його наукову цінність встановили Коул і Райт, коли докладніше оглянули зразок під час відвідування музею. Дослідники зазначили, що великі музейні колекції можуть містити зразки, значення яких стає зрозумілим завдяки новим методам і спеціалізованим дослідженням.

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