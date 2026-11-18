У Колумбії системи попередження німецького банку Deutsche Bank зазнали масштабного збою, повідомляє Der Spiegel. Видання зазначає, що банки вважають Колумбію країною високого ризику, а організована злочинність у ній підриває державу.

Проєкт Калі

Der Spiegel називає матеріал «Проєкт Калі» та пише про чутливі операції Deutsche Bank у Колумбії. Публікація входить до серії «Inside Deutsche Bank», присвяченої діяльності банку. Авторами статті вказані Марія Крістоф і Тімо Шобер, а датою публікації — 18 листопада 2026 року.

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Можливі наслідки

За оцінкою видання, збої в системах попередження могли полегшити відмивання грошей, експлуатацію та торгівлю наркотиками. Der Spiegel подає цей зв’язок як імовірний, а не як встановлений факт.

У підписі до ілюстрації видання також згадує протести в Колумбії 2019 року, насильство, контрабанду кокаїну та відмивання грошей.

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