У Колумбії станом на 1 листопада 2026 року не оприлюднили рішення у дисциплінарній справі Карлоса Хуліана Кайседо — партнера колишнього президента державної нафтової компанії Ecopetrol Рікардо Роа. Державний наглядовий орган Procuraduría General de la Nación висунув Кайседо дисциплінарні звинувачення 16 червня 2025 року. Як повідомляє The Rio Times, рішення у справі досі немає, а Кайседо не визнали відповідальним.

Обставини дисциплінарної справи

Провадження стосується роботи Кайседо радником у Національному інституті доріг Колумбії Invías у 2023 році. За даними Procuraduría, він обійняв цю посаду 24 січня 2023 року. Орган перевіряє, чи зберігав Кайседо водночас контракт на надання послуг з Університетом Паскуаль Браво, який діяв із 30 січня до 17 жовтня того ж року.

Наглядовий орган розглядає можливе порушення правил несумісності для державних службовців, а також принципів публічної моралі та прозорості. Procuraduría кваліфікувала ймовірний проступок як gravísima — найтяжчу категорію дисциплінарних порушень — і вказала на можливу грубу недбалість, а не умисел.

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Зв’язок із Ecopetrol

У заяві Procuraduría не згадано ані Ecopetrol, ані Роа. Також у документі немає відомостей про причетність до справи коштів, працівників або контрактів нафтової компанії. Зв’язок із Ecopetrol полягає в тому, що Кайседо є партнером Роа, який очолював компанію до 30 липня 2026 року.

Ecopetrol 23 липня 2026 року повідомила, що Роа залишить посаду наприкінці місяця, не назвавши причин його відходу. Після цього компанією тимчасово керували Хуан Карлос Уртадо Парра та Каміло Барко. 24 вересня рада директорів призначила Хоакіна Гутьєрреса Кабальєро головним виконавчим директором Ecopetrol із 28 вересня 2026 року.

Подальший розгляд

Після висунення звинувачень Кайседо може надати відповідь, а рішення має ухвалити окремий підрозділ Procuraduría. Наглядовий орган не повідомляв дату такого рішення; його остання публічна заява щодо цієї справи датована червнем 2025 року. За результатами розгляду Кайседо можуть звільнити від відповідальності або застосувати до нього дисциплінарну санкцію, а рішення зазвичай можна оскаржити.

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