У Колумбії дрони та вибухівка атакували штаб батальйону в місті Ла-Хагуа-де-Ібіріко, департамент Сесар. Унаслідок атаки, що сталася ввечері в суботу, загинув один військовослужбовець, ще щонайменше 12 дістали поранень, повідомляє Breaking Defense.

Серія атак із застосуванням дронів

Це не перший такий випадок за останні місяці. Раніше цього місяця безпілотники скинули вибухівку на військову базу в Санта-Роса-дель-Сур у департаменті Болівар, унаслідок чого загинули троє солдатів. У жовтні подібної атаки зазнало судно Річкового батальйону морської піхоти №42 на річці Гуапі: один морський піхотинець загинув, ще четверо були поранені.

У вересні в регіоні Вальє-дель-Каука пошкодили цивільний радар після того, як у нього, за повідомленнями, врізався безпілотник із вибухівкою. За даними Caracol Radio, протягом перших 100 днів каденції президента Абелардо де ла Еспріельї в країні сталося щонайменше 93 атаки із застосуванням дронів. Із 26 військовослужбовців, які загинули за цей період, щонайменше 11 стали жертвами вибухівки, скинутої з безпілотників.

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Потреба в протидроновому захисті

Колумбійські військові вже мають певні засоби боротьби з безпілотниками. 8 листопада Міністерство оборони оприлюднило фото військових із рушницями для глушіння сигналу та заявило, що в департаменті Чоко їм вдалося нейтралізувати дрон, аби не допустити скидання гранат на солдатів.

Водночас співрозмовник видання, колишній полковник колумбійської армії, заявив, що підрозділи в прифронтових районах часто не мають захисту від безпілотних систем. На його думку, збройним силам потрібні стаціонарні й мобільні системи протидії дронам. Колишня заступниця помічника міністра оборони США у справах Західної півкулі Ребекка Білл Чавес також наголосила, що поряд із технічними засобами Колумбії необхідно посилювати розвідку, аби виявляти мережі, які постачають і модифікують дрони та навчають операторів.

8 листопада Міноборони Колумбії також повідомило про вилучення складу зброї, який, за його даними, належав угрупованню Clan del Golfo. Серед вилученого були безпілотник і 35 гранат, пристосованих для скидання з нього.

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