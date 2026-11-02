У Колумбії помер колишній командир М-19 Наварро Вольф — The Rio Times

У Колумбії у віці 78 років помер колишній командир партизанського руху М-19, політик і один зі співголів Національної установчої асамблеї 1991 року Антоніо Наварро Вольф. Його смерть 1 листопада підтвердила родина, повідомляє The Rio Times.

У заяві родини зазначено, що Наварро Вольф помер о 14:42 за колумбійським часом. Рідні назвали його «Людиною миру» та попросили поважати їхню приватність під час жалоби. Причину смерті й місце, де він помер, родина не розголосила. Деталі прощання мали повідомити 2 листопада.

Від М-19 до політики

Антоніо Наварро Вольф народився 9 липня 1948 року в місті Пасто, департамент Нариньйо на південному заході Колумбії. Він здобув освіту за спеціальністю санітарна інженерія в Університеті дель Вальє, а згодом проходив післядипломне навчання в Університеті Лафборо у Великій Британії.

У 1970-х роках він приєднався до М-19 — колумбійського партизанського збройного угруповання. Наварро Вольф став другим командиром організації та координував її переговорну комісію під час перемовин із владою у 1984–1985 роках.

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У 1985 році він утратив ногу внаслідок вибуху гранати в місті Калі. М-19 уклало мирну угоду з урядом президента Вірхіліо Барко та демобілізувалося в березні 1990 року. Після вбивства лідера руху Карлоса Пісарро у квітні 1990 року Наварро Вольф став кандидатом М-19 на президентських виборах і посів третє місце.

Робота над конституцією

У 1990 році Наварро Вольф обіймав посаду міністра охорони здоров’я. Наступного року він став одним із трьох співголів Національної установчої асамблеї, яка підготувала чинну конституцію Колумбії.

Пізніше він був мером Пасто, членом Палати представників від Боготи, сенатором, губернатором департаменту Нариньйо та секретарем уряду Боготи. На пізнішому етапі політичної кар’єри він був пов’язаний із партією «Зелений альянс».

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