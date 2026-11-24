У колумбійському місті Вільявісенсі біля штаб-квартири адміністрації департаменту Мета вибухнув замінований автомобіль. Унаслідок атаки постраждали десятки людей, повідомляє Anadolu Agency.

Пошкоджено будівлі в центрі міста

Вибух стався пізно ввечері в понеділок на території урядового комплексу в центральному парку Вільявісенсі. Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень адміністративній будівлі та сусіднім об’єктам, зруйнувавши фасади кількох споруд.

Серед поранених — п’ятеро охоронців, які працювали в штаб-квартирі адміністрації департаменту. Станом на ранок вівторка влада не повідомляла про загиблих.

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Реакція влади та поліції

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспрієлла засудив вибух і заявив, що відповідальних притягнуть до відповідальності. Він також звинуватив наркоторговельні угруповання у спробі залякати його адміністрацію та заявив, що його уряд не вестиме з ними діалогу.

Губернаторка департаменту Мета Рафаела Кортес повідомила про координацію екстрених і безпекових заходів із військовими та поліцією. Поліція залучить оперативні, слідчі й розвідувальні ресурси для встановлення причетних. Офіс омбудсмена засудив застосування вибухівки в міських районах, назвавши це серйозною загрозою для цивільних.

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