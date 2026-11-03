У Колумбії внаслідок серії вибухів загинули п’ятеро людей — Der Spiegel

У Колумбії внаслідок серії вибухів загинули п’ятеро людей, серед них двомісячна дитина. Про це повідомив президент країни Абелардо де ла Еспріелла, пише Der Spiegel.

Вибухи у Планадасі

Найбільше жертв було в містечку Планадас у департаменті Толіма в центральній частині країни. Там загинули чотири людини, зокрема немовля. За даними влади департаменту, ще 18 людей дістали поранення, а 177 житлових будинків зазнали пошкоджень.

Влада Толіми повідомила, що загалом у Планадасі вибухнули три вибухові пристрої. За її даними, у неділю ввечері поблизу армійської бази в муніципалітеті вибухнула вантажівка з вибухівкою. Внаслідок цього також пошкоджено лікарню та кілька житлових будинків.

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Мер Планадаса Хуан Каміло Уехе повідомив місцевому телеканалу, що багатьох постраждалих доправили до школи, де їм надавали медичну допомогу. Він також заявив, що напад поставив під загрозу пацієнтів і медичний персонал лікарні.

Заяви влади

Влада Толіми поклала відповідальність за напад на дисидентські угруповання колишньої повстанської організації FARC. Президент де ла Еспріелла назвав нападників «наркотерористами», не уточнивши, про які саме групи йдеться.

Під час іншого нападу в містечку Альхесірас у департаменті Уїла загинув поліцейський. Поранення також дістали поліцейські та цивільні. Інші атаки сталися в департаменті Каука. Президент заявив про намір посилити сили безпеки та запровадити спеціальні заходи, щоб запобігти новим нападам і відновити контроль над територіями.

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