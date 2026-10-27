У Колумбії застрелили ексочільника безпеки Кукути Кастельяноса — The Rio Times

У колумбійському місті Кукута застрелили Мігеля Армандо Кастельяноса Серрано — майора Національної поліції в резерві, колишнього секретаря уряду міста та претендента на участь у виборах мера. Напад стався вдень 26 жовтня поблизу автозаправної станції на Західній кільцевій дорозі в районі Ель-Портіко.

Як повідомляє The Rio Times, Кастельянос вийшов зі свого автомобіля, щоб поговорити з чоловіком на мотоциклі, після чого його застрелили. Правоохоронці описали інцидент як напад, скоєний найманим убивцею. Неповнолітній, який був разом із Кастельяносом, не постраждав.

Розслідування нападу

Інцидент підтвердили метрополійна поліція Кукути та міська адміністрація. Про затримання у справі наразі не повідомляли, розслідування триває.

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Секретар безпеки департаменту Норте-де-Сантандер Джордж Кінтеро оголосив винагороду в 50 мільйонів колумбійських песо за інформацію, що допоможе слідству. Це приблизно 16 тисяч доларів США. Осіб, яких підозрюють у причетності до нападу, влада не назвала.

Кар'єра Кастельяноса

Кастельянос обіймав посаду секретаря уряду Кукути — посадовця, відповідального за безпеку та внутрішні питання міста, — до відставки в січні 2026 року. До цього він понад 21 рік служив у Національній поліції Колумбії та вийшов у резерв у званні майора. Він також був братом колишнього сенатора Хайро Кастельяноса.

Кукута є адміністративним центром департаменту Норте-де-Сантандер і розташована поблизу кордону з Венесуелою. Напад стався на дорозі, що веде у напрямку муніципалітету Лос-Патіос і міста Букараманга.

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