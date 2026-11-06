У Колумбії 1 листопада затримали 49-річного мексиканського федерального суддю Луїса Бенітеса Алькантару. США запросили його екстрадицію та, за даними американських посадовців, обвинувачують у справі про ймовірне одержання 2 млн доларів США від наркоторговців, повідомляє Mexico News Daily.

Обвинувачення США

За твердженням американських посадовців, Бенітес отримав гроші за рішення, які сприяли звільненню з-під варти канадця Ендрю Кларка. Американські посадовці назвали Кларка другим за впливом учасником транснаціональної злочинної організації, яку, за даними США, очолював колишній канадський олімпійський сноубордист Раян Джеймс Веддінг.

Кларка затримали в Мексиці у жовтні 2024 року за американськими обвинуваченнями у торгівлі наркотиками, убивстві та замаху на вбивство. США подали запит на його екстрадицію в листопаді того самого року. Бенітес головував у екстрадиційному провадженні, а в лютому 2025 року ухвалив рішення, що безпосередньо сприяли звільненню Кларка, стверджують американські посадовці.

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Дев'ять пунктів обвинувачення

Кларка повторно затримали за кілька днів і згодом екстрадували до США. Там йому інкримінують, зокрема, розповсюдження та зберігання кокаїну й метамфетаміну, участь у безперервній злочинній діяльності, а також злочини, пов'язані з убивством і замахом на вбивство.

Велике журі присяжних у США висунуло Бенітесу дев'ять пунктів обвинувачення в пособництві після вчинення злочину. Міністерство юстиції США також обвинувачує його у пособництві в наркоторгівлі та вбивстві. У разі визнання вини судді може загрожувати до 15 років ув'язнення за кожним пунктом. За даними видання, це перший мексиканський федеральний суддя, якому США висунули обвинувачення.

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