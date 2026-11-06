У конфігураціях Alpine Linux виявили вразливість для входу SSH без пароля — Ars Technica

У деяких конфігураціях Alpine Linux виявили десятирічну вразливість sshole, яка може дозволити віддалений вхід через SSH без знання пароля. Як повідомляє Ars Technica, проблема виникає у взаємодії OpenSSH із бібліотекою musl, яку Alpine використовує замість поширенішої libc.

Для експлуатації OpenSSH, що працює з musl, також має бути налаштований без PAM — механізму модулів для автентифікації та перевірки доступу до облікових записів. Інші дистрибутиви Linux потенційно також можуть бути вразливими, якщо використовують такі самі конфігурації.

Умови для атаки

Вразливість, яку її відкривач назвав sshole, не стосується всіх пристроїв з Alpine Linux. Для атаки в системі має бути щонайменше один активний обліковий запис із паролем, хешованим за допомогою SHA256 або SHA512. Цільовий обліковий запис водночас повинен бути налаштований без пароля: поле пароля у файлі /etc/shadow має містити порожнє значення.

За таких умов зловмисник, який може підключитися до SSH-порту пристрою, здатен увійти до безпарольного облікового запису, ввівши в поле пароля понад 256 символів. Розробники Alpine заявили, що для цього достатньо одного з'єднання й повторні спроби не потрібні.

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Оновлення для Alpine та OpenSSH

Фірма Checkpoint зазначила, що хеші SHA256 або SHA512 необхідні для атаки, оскільки процес sshd використовує сіль відповідного облікового запису. Дослідники компанії також повідомили, що цей обліковий запис має бути активним. Облікові записи root захищені за стандартного налаштування PermitRootLogin prohibit-password, однак доступний користувач із правами sudo або doas потенційно може отримати привілеї root.

Alpine широко застосовують у контейнерних образах, маршрутизаторах, смарттелевізорах і промислових контролерах. Базовий образ Alpine на Docker Hub має понад 1 млрд завантажень. За даними Detectify, Shodan налічує близько 22 млн систем із відкритим SSH-портом 22, хоча умовам для експлуатації відповідає лише частина з них.

OpenSSH уже випустив оновлення, а Alpine також оприлюднила виправлення. Розробник musl Річ Фелкер вважає, що проблема полягає не в самій бібліотеці, а в некоректному використанні механізму з боку програми; зміни до musl планують додати в наступному релізі. Відомого CVE-ідентифікатора для цієї вразливості наразі немає.

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